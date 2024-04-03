В МОН рассказали, кто из студентов и когда сможет выехать на обучение за границу

Студенты-мужчины теперь будут иметь право выехать за границу на обучение или стажировку. Однако это будет только семестровая опция.

Да и выехать смогут не все желающие. Детали в эфире телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

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Кто и когда из студентов сможет выезжать за границу

Чиновник отметил, что изменения в постановление "О внесении изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины" являются правильными, ведь говорится о приобретении опыта и поддержании связей между украинскими и европейскими университетами. И добавил, что академическая мобильность (то есть возможность для студентов временно выехать за границу для обучения или стажировки, чтобы получить новые знания и опыт) продолжалась, но в ней участвовали только девушки.

Винницкий при этом отметил, что теперь воплотят в жизнь семестровую мобильность. Она стартует с сентября. Студенты смогут участвовать в обменах и на один семестр поехать в европейское заведение.

Преимущественно – второй-третий курс бакалавриата и воспользоваться теми знаниями, которые предоставляют наши европейские партнеры. Говорится исключительно о государственных и коммунальных учебных заведениях и только о бакалаврах в возрасте 18 – 22 лет. Мы прогнозируем 2 тысячи ребят в семестр,

– сообщил заместитель министра.

И уточнил, что примерно такое количество девушек сейчас выезжает на учебу или стажировку за границу.

Винницкий также отметил, что Украине после восстановления будут нужны люди с западным опытом.

Мы также информировали, какие документы нужны, чтобы пересечь границу, таким лицам. Об этом читайте по ссылке.

Студенты-мужчины, чтобы пересекать границу в рамках вышеупомянутой программы, должны учиться на дневной форме в вузах Украины государственной или коммунальной форм собственности и получать степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).