Около 300 тысяч детей выехали из Украины перед 1 сентября, - нардеп

Около 300 тысяч детей выехали из Украины перед началом этого учебного года. Это вызывает беспокойство.

Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в эфире Новости.Live. По ее словам, много украинцев продает свое имущество и покидает наше государство.

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Сколько детей выехало из Украины перед учебным годом

Народная избранница считает, что эта ситуация свидетельствует о том, что граждане не получают четких сигналов от власти относительно планов на будущее.

Это значит, что люди не видят, не понимают и не слышат, какой у нас план действий на ближайшую осень, зиму, что с наступлениями и нашими военными возможностями. Сегодня люди живут здесь, а завтра продают свою квартиру, жилье, имущество и отправляются,

– заявила Южанина.

Она уточнила, что украинцы преимущественно выезжают в Польшу.

Важно! На днях министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что много украинских учеников 10 – 11 классов на сегодня выезжает за границу. В частности, ребят.

Лисовой заявил, что старшеклассники выезжают из страны

Министр Лисовой считает, что Минобразования должно предложить ученикам, которые выезжают за границу, прежде всего качественное профессиональное, предвысшее и высшее образование.

Оно, по его мнению, и должно побуждать детей оставаться в Украине.

Для этого МОН принимает различные меры, заверил министр.

По его мнению, западное образование частично мифологизировано, а те вузы, в которые едут получать образование украинские ученики, не лучше украинских региональных ЗВО.

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