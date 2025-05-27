В Украине могут смягчить правила выезда за границу мужчин в возрасте до 25 лет
- В Украине рассматривают возможность смягчения правил выезда за границу выезда за границу для мужчин до 25 лет.
- Министр образования и науки отметил, что идею уже обсуждали с председателем Верховной Рады, но окончательного решения нет.
В Украине обсуждают возможность смягчения правил выезд за границу мужчин до 25 лет. Однако пока что это остается на уровне идеи.
Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, сообщает 24 Канал.
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Лисовой о выезде за границу мужчин до 25 лет
Министр образования и науки рассказал, что идея по смягчению правил выезда украинцев до 25 лет родилась в депутатской среде. Ее уже обсуждали с председателем Верховной Рады.
Впрочем, отметил Лисовой, пока нельзя говорить об этом, как о решении. Мол, это скорее идея.
О том, чтобы дать возможность детям до призывного возраста более свободно передвигаться. Чтобы не закрывать перед ними возможности для выезда, переезда и тому подобное,
– отметил чиновник.
Министр также подтвердил, что старшеклассники все больше выезжают за границу. Впрочем, собрать такую статистику достаточно сложно. Украинские политики настроены на то, чтобы возвращать молодежь и детей.