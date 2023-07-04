До слез: 11-классники в Киевской области пришли праздновать выпускной в разрушенную РФ школу

В Киевской области 11-классники пришли праздновать выпускной в свою школу, которую разрушила Россия. Даже несмотря на то, что раньше они не могли продолжить обучение в Бузовском академическом лицее из-за обстрелов.

Бузовский академический лицей в Бучанском районе россияне обстреляли 14 раз. Все же 11-классники простились с учебой во дворе своего учебного заведения.

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11-классники на Киевщине пришли праздновать выпускной в свою школу

В здании сейчас больше всего поврежден 3 этаж. Именно в этой части лицея от взрыва сгорели все компьютеры и доски. Также разрушены стены трех кабинетов.

Но, несмотря на разрушение, школьники успешно закончили учебу. Уроки посещали в детском саду и частично дистанционно.

На выпускной подготовили развлекательные сценки о своем учебном процессе. Также станцевали последний вальс.



Ученики и учительница Бузовского академического лицея / фото NV

Детальнее о том, как 11-классники праздновали выпускной в Украине в 2023 году, читайте здесь: