"Очень больно": в Чернигове выпускники станцевали вальс во дворе разбомбленной Россией школы
В Чернигове выпускники станцевали вальс во дворе своей школы, которую разрушили россияне. В марте 2022 года оккупанты сбросили на нее бомбы.
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В Чернигове выпускники станцевали вальс во дворе разбомбленной школы
Это очень больно – каждый раз на школу смотреть, что она разрушена, мы здесь не можем больше сидеть на уроках, мы здесь не можем провести последний звонок.
– говорит девушка.
Классная руководительница Татьяна Мешкун танцевала вместе со своими учениками. Говорит, эта школа была не просто работой, это было ее вдохновение.
Мы чувствуем интуитивно, что это наша школа, и, хотя ее уже фактически нет, это наша школа,
– говорит педагогиня.
Она также отметила, что во время подготовки к выпускному вместе с учениками решили прийти в свою школу, в которой уже, пожалуй, ни одного звонка не прозвенит. Учитель также рассказывает, что погиб тогда и один ученик из ее класса – Глеб Желдак. Однако одноклассники и педагогиня всегда его помнят.
Ученики говорят, что вальс они готовили около полугода.
Мы танцуем на руинах и выпускаемся уже из совсем другой школы,
– говорит выпускница Дарья Николаенко.
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Будут ли выпускные вечера в Украине в 2023 году
- МОН рекомендовало военным администрациям и школам учитывать ситуацию с безопасностью и организовывать торжества в соответствии с требованиями военного положения.
- Состоится ли выпускной в конкретной школе, будут решать дирекция и учителя.
- В МОН при этом подчеркнули, что большие празднования в военное время неуместны, но и детство у детей забирать не надо.
- Кстати, в Украине сейчас функционирует более 12 тысяч школ – и в каждой ситуация может быть другая. Потому министерство рекомендует решать вопросы проведения выпускных на местах.
- Скорее всего на тех территориях, где обучение продолжалось онлайн, выпускных не будет, чтобы не подвергать детей, родителей и учителей опасности.