"Нарушает права студентов: на киевский вуз пожаловались в МОН

ОО "Красный Губер" пожаловалась в Министерство образования и науки Украины на Киевский авиационный институт (ранее Национальный авиационный университет). Им не понравилось то, что вуз ввел обязательное тестирование студентов на знание английского языка.

Активисты считают, что ЗВО так нарушает права студентов. Соответствующее письмо в МОН обнародовала в своем телеграмм-канале и.о. ректора вуза Ксения Семенова.

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ОО пожаловалась на киевский вуз в Минобразования

В письме с подписью заместителя главы МОН Михаила Винницкого вуз просят предоставить разъяснения и предложения по введенному тестированию.

Ксения Семенова взамен объяснила, что без знания английского языка невозможно инженерное образование, международная мобильность, стажировки в хороших компаниях и приглашение в вуз западных профессоров. Также уточнила: КАИ ввел такое тестирование, ведь после школы у всех студентов разный уровень владения языком. И.о. ректора при этом говорит, что оценок этот экзамен не предусматривает и вообще "так делают все нормальные университеты".

Хотя педагог и признала, что не все студенты довольны таким тестом, потому что среди студентов есть люди, которые поступили, "чтобы получить диплом, а не учиться".



Обращение ОО к Минобразования / фото с телеграмм-канала Ксении Семеновой

МОН просит нас на это ответить. Конечно, моей команде больше нечем заняться. Поэтому ответ на этот запрос напишет чат джипити,

– написала Семенова.