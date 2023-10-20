Государство введет гранты на высшее образование: обнародовали законопроект

Минобразования Украины намерено ввести гранты на получение высшего образования. Их будет предоставлять государство.

Так, МОН обнародовало соответствующий законопроект. Документ предлагает изменения о введении государственных грантов на оплату услуг по обучению в вузах.

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Обнародовали законопроект о грантах на высшее образование

Согласно законопроекту, предлагают расширить перечень источников госфинансирования обучения в вузах, на которые будут предоставляться гранты.

Гранты будут безвозвратными и не будут предусматривать дополнительных обязательств студента.

Государственные гранты могут получить студенты, имеющие право на обучение по государственному или региональному заказу или по контракту с полной или частичной оплатой обучения за средства гранта.

Получить грант смогут поступающие, принявшие участие в конкурсном отборе на основании результатов ВНО/НМТ и получившие результат, необходимый для вступления в конкретный вуз.

Также грант смогут получить студенты, зачисленные на обучение по контракту для получения образования по дневной, дуальной или дистанционной форме с полной или частичной оплатой обучения.

Актуальный госзаказ с учетом потребностей военного времени будет сформирован после того, как Минэкономики представит документ с прогнозом развития рынка труда.

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