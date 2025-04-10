Нагрузка преподавателей уменьшат: в системе высшего образования произойдут значительные изменения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки научной работы в учреждениях высшего образования". Документ Верховная Рада Украины приняла 6 июня 2024 года.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Что изменится и когда, читайте дальше.

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Какие изменения произойдут

Этот документ имеет целью способствовать повышению роли научной деятельности в системе высшего образования и создать гибкие возможности для привлечения специалистов-практиков к преподаванию.

Документ предусматривает следующие основные изменения:

Уменьшение учебной нагрузки научно-педагогических работников – с 600 до 460 – 480 часов на ставку за учебный год.

Повышение значимости научной работы: научная составляющая должна составлять не менее 30%.

Введение новой категории – педагогических работников, которыми могут стать специалисты-практики, привлеченные к преподаванию без обязанности осуществлять научную деятельность.

Предоставление автономии ЗВО в установлении норм и объемов научной работы в соответствии со стратегическими приоритетами заведения или отдельных научных направлений.

Нормы закона вступят в силу с 2025/2026 учебного года. Высшие учебные заведения должны учесть новые положения при планировании учебной нагрузки и организации образовательного процесса.

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В МОН ответили на актуальные вопросы

В МОН также ответили на распространенные вопросы, которые могут возникнуть.

1. Не теряют ли престиж НПР (научно-педагогические работники)?

Нет. Закон усиливает роль НПР как ученых. Введение новой категории – педагогических работников – не уменьшает престиж НПР, а лишь расширяет возможности ЗВО, предоставляя выбор между фокусом на науке или практике.

2. Потеряют ли НПП работу, если не наберут 30% научной деятельности?

Нет. Закон не предусматривает принудительного увольнения. Преподавателей могут перевести в категорию педагогических работников в случае недостаточного объема научной деятельности. Окончательное решение принимает ЗВО.

3. Кто и как будет определять научную деятельность?

ЗВО будут иметь автономию определять, что считать научной деятельностью. Обычно это фиксируют в индивидуальных планах преподавателей.

4. Когда это заработает?

Изменения вступают в силу с 2025/2026 учебного года. Университеты должны учесть их при формировании нагрузки и структуры образовательного процесса.

5. Повлияет ли это на количество ставок или финансирование?

Нет. Закон не требует дополнительного финансирования из бюджета и не предусматривает сокращения ставок. Наоборот – он создает новые возможности для сохранения занятости преподавателей.

6. Какой статус будет иметь педагогический работник?

Это опытные специалисты-практики, которые будут преподавать до 30% дисциплин по программе. Их роль – усилить практическую ориентацию образования. Они не обязаны вести научную деятельность.

7. Кто решает, кому быть НПП, а кому – педработником?

ЗВО самостоятельно определяют роли преподавателей в соответствии с потребностями и стратегиями.

8. Как это повлияет на кадровую политику и отчетность?

Предусмотрели большую гибкость. ЗВО смогут оптимизировать нагрузку, не сокращая ставки. По отчетности, то каждое заведение может определять собственные механизмы учета научной и учебной деятельности.

9. Повлияет ли это на аккредитацию или госзаказ?