Языковой омбудсмен назвала направления в сфере образования, которые следует признать стратегическими
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает, что подготовку специалистов в области украинистики, фольклористики и других украиноведческих дисциплин следует признать стратегическим направлением на государственном уровне.
Об этом заявила языковой омбудсмен в ходе форума, приуроченного ко Дню украинской письменности и языка "Украинский – язык свободных", сообщает Укринформ.
Какие направления должны быть стратегическими
Ивановская убеждена, что именно украиноведческие дисциплины играют важную роль в сохранении национальной идентичности.
Мы будем подавать рекомендации, чтобы такие области подготовки специалистов, как фольклористика, этнология, украинистика, были признаны государством стратегическими,
– заявила она.
При этом она подчеркнула, что на сегодняшний день учитель украинского языка и литературы является стратегическим вектором подготовки специалистов. И к педагогу должно быть соответствующее отношение.
Очень хотелось бы, чтобы престиж педагога-украиниста был поднят на достойный уровень,
– подчеркнула языковой омбудсмен.
Кто и где обучается на русском языке в Украине
Елена Ивановская рассказала, что в 2019/2020 учебном году в нашей стране функционировали 1864 классы с русским языком обучения. В них обучались примерно 300 тысяч учеников. Кроме того, полмиллиона учеников изучали русский язык как отдельный предмет – факультативно или в кружках.
Сейчас работают лишь 17 классов с русским языком обучения, и количество учеников в них сократилось на 99,9%. Речь идет преимущественно о городах с населением более миллиона человек: Киеве, Одессе, Харькове, Днепре.
Такие изменения, по ее словам, произошли из-за того, что поэтапно вступал в силу языковой закон, а также потому, что сами родители определились с языком преподавания.