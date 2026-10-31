Языковой омбудсмен назвала направления в сфере образования, которые следует признать стратегическими

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает, что подготовку специалистов в области украинистики, фольклористики и других украиноведческих дисциплин следует признать стратегическим направлением на государственном уровне.

Об этом заявила языковой омбудсмен в ходе форума, приуроченного ко Дню украинской письменности и языка "Украинский – язык свободных", сообщает Укринформ.

Какие направления должны быть стратегическими

Ивановская убеждена, что именно украиноведческие дисциплины играют важную роль в сохранении национальной идентичности.

Мы будем подавать рекомендации, чтобы такие области подготовки специалистов, как фольклористика, этнология, украинистика, были признаны государством стратегическими,

– заявила она.

При этом она подчеркнула, что на сегодняшний день учитель украинского языка и литературы является стратегическим вектором подготовки специалистов. И к педагогу должно быть соответствующее отношение.

Очень хотелось бы, чтобы престиж педагога-украиниста был поднят на достойный уровень,

– подчеркнула языковой омбудсмен.

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