Как высшее образование влияет на продолжительность жизни: результаты исследования поразили

Выпускники вузов США живут дольше тех, кто не окончил университет. Такой вывод сделали экономисты Принстонского университета.

Они провели соответствующее исследование. Его результаты также свидетельствуют о том, что обучение в вузах положительно влияет на продолжительность жизни.

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Как высшее образование влияет на продолжительность жизни

Так, результаты исследования продемонстрировали, что в 2021 году две трети американцев в возрасте 25 лет без высшего образования должны прожить в среднем на десять лет меньше, чем окончившие ЗВО. Однако важно заметить, что на продолжительность жизни влияют также и другие факторы.

Авторы исследования – Кейс и Дитон – также высказывают гипотезу, что одна из причин разногласий в смертности между образованными американцами и иностранцами – разница в статусе и несправедливость распределения рабочих мест.



Результаты исследования / The Economist Результаты исследования / The Economist