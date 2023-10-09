Вони здійснили відповідне дослідження. Його результати також свідчать про те, навчання у вишах позитивно впливає на тривалість життя.

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Як вища освіта впливає на тривалість життя

Так, результати дослідження продемонстрували, що у 2021 році дві третини американців у віці 25 років без вищої освіти, мають прожити у середньому на десять років менше, ніж ті, хто закінчив ЗВО. Однак важливо зауважити, що на тривалість їхнього життя впливають також і інші фактори.

Автори дослідження – Кейс та Дітон – також висловлюють гіпотезу, що одна з причин розбіжностей в смертності між освіченими американцями та іноземцями – різниця у статусі та несправедливість розподілу робочих місць.



Результати дослідження / The Economist