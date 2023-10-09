Они провели соответствующее исследование. Его результаты также свидетельствуют о том, что обучение в вузах положительно влияет на продолжительность жизни.
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Как высшее образование влияет на продолжительность жизни
Так, результаты исследования продемонстрировали, что в 2021 году две трети американцев в возрасте 25 лет без высшего образования должны прожить в среднем на десять лет меньше, чем окончившие ЗВО. Однако важно заметить, что на продолжительность жизни влияют также и другие факторы.
Авторы исследования – Кейс и Дитон – также высказывают гипотезу, что одна из причин разногласий в смертности между образованными американцами и иностранцами – разница в статусе и несправедливость распределения рабочих мест.
Результаты исследования / The Economist
В исследовании также говорится, что даже если Соединенные Штаты станут богаче, они все же будут отставать от других развитых стран в показателе ожидаемой продолжительности жизни.
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МОН призвало вузы контролировать количество преподавателей
- В Минобразования считают, что количество преподавателей в вузах Украины не должно превышать нормы. Речь идет о вузах, которые финансируют из госбюджета.
- Так, МОН обратилось к ректорам вузов и попросило контролировать численность научно-педагогических работников.
- Это обусловлено желанием сэкономить бюджетные средства и предотвратить их нерациональное использование.
- За несоблюдение соответствующей нормы предусмотрена ответственность, говорят в Минобразования.