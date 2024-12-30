Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Дамаску під час зустрічі з новим лідером Сирії Ахмадом аш-Шараа. Про це інформує 24 Канал з посиланням на УНН.

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Студенти з Сирії знову навчатимуться в Україні

Сибіга повідомив, що відновлення дипломатичної присутності дозволить наростити торгівлю, співпрацю в сферах науки та технологій, культури та освіти.

Зокрема, сьогодні я повідомив, що ми готові відновити навчання сирійських студентів в Україні,

– заявив він.

Зауважимо, що Україна готова відновити дипломатичні відносини та розширити співпрацю з новою сирійською владою.

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