Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Дамаску під час зустрічі з новим лідером Сирії Ахмадом аш-Шараа. Про це інформує 24 Канал з посиланням на УНН.
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Студенти з Сирії знову навчатимуться в Україні
Сибіга повідомив, що відновлення дипломатичної присутності дозволить наростити торгівлю, співпрацю в сферах науки та технологій, культури та освіти.
Зокрема, сьогодні я повідомив, що ми готові відновити навчання сирійських студентів в Україні,
– заявив він.
Зауважимо, що Україна готова відновити дипломатичні відносини та розширити співпрацю з новою сирійською владою.
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МОН хоче повернути в Україну мінімум 100 тисяч студентів
- Недавно у МОН заявили, що прагнуть найближчим часом після завершення війни повернути в Україну як мінімум 100 тисяч студентів.
- Велика кількість із цих студентів має вчитися українською мовою.
- Заступник очільника МОН Михайло Винницький заявив, що вартість перебування студента в Україні разом з гуртожитком, з оплатою навчання тощо – приблизно 10 тисяч євро на рік. Відповідно – це мільярд євро щороку в економіку Україну.