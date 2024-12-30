Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Дамаске во время встречи с новым лидером Сирии Ахмадом аш-Шараа. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на УНН.

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Студенты из Сирии снова будут учиться в Украине

Сибига сообщил, что восстановление дипломатического присутствия позволит нарастить торговлю, сотрудничество в сферах науки и технологий, культуры и образования.

В частности, сегодня я сообщил, что мы готовы возобновить обучение сирийских студентов в Украине,

– заявил он.

Отметим, что Украина готова восстановить дипломатические отношения и расширить сотрудничество с новой сирийской властью.

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