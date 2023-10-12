"Количество вузов в Украине нужно сократить": лучший учитель назвал причину
В Украине много вузов. Лучше, чтобы было больше училищ и колледжей.
Об этом в интервью 24 Каналу рассказал лучший учитель Украины в 2020 году Василий Дякив. И подчеркнул, что именно профессиональное образование должно быть популярным в Украине.
Смотрите также "Стереотипы Союза": нужно ли обязательно получать высшее образование
Дякив заявил, что в Украине много вузов
Студенты при этом должны оканчивать университеты уже готовыми специалистами, а не переучиваться на работе, считает Дякив.
А в Украине бывает, что вузы готовят студента, а потом он приходит на работу, а ему говорят: "Забудь то, что ты учил в вузе. Мы будем тебя учить",
– рассказал историк.
Также он убежден, что кандидатские и докторские работы должны иметь практическую ценность. Их нужно реализовывать в экономике, как это делается в США.
В Штатах вузы являются сразу научными институтами, воплощающими научные разработки и идеи в промышленность и народное хозяйство. И таким образом наполняют бюджет своего вуза,
– уточнил учитель.