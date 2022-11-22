Ректором Киевского университета назначен завхоз Турунцев, – СМИ

21 октября умер ректор киевского вуза имени Гринченко Виктор Огневьюк. Через месяц в учебном заведении назначили нового руководителя.

УНН сообщили, что ректором Киевского университета имени Бориса Гринченко был назначен завхоз. В вузе рассказали, кто это.

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Так, руководителем этого вуза назначен проректор по организационным вопросам и административно-хозяйственной работе. Им стал Александр Турунцев.

Официально назначили Турунцева, который до этого был завхозом в университете,

– сообщили СМИ в вузе.

На сайте вуза пока отсутствует какая-либо информация о назначении нового ректора вместо Виктора Огневьюка.

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