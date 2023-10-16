Можно ли вторично поступать на бюджетную форму обучения в вуз

Украинцы имеют право поступать на бюджетную форму обучения в вуз. Это гарантирует Закон Украины "Об образовании".

Все же в соответствии со статьей 4 закона "О высшем образовании" украинцы могут безвозмездно учиться в государственных и коммунальных вузах, если степень бакалавра или магистра получают впервые.

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Можно ли вторично поступать на бюджет в вуз

Так, если студенты из-за своего здоровья потеряли возможность выполнять служебные или должностные обязанности по полученной ранее квалификации, они имеют право бесплатно получать высшее образование по второй специальности. Но потерю трудоспособности должна подтвердить медико-социальная экспертная комиссия.

Повторно бесплатно получать высшее образование по той же степени образования могут также те, кто уже завершил обучение. Но они должны возместить средства, потраченные на оплату их подготовки.

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