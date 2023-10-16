Все ж відповідно до статті 4 закону "Про вищу освіту" українці можуть безоплатно навчатися у державних і комунальних вишах, якщо ступінь бакалавра чи магістра здобувають вперше.

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Так, якщо студенти через свій стан здоров'я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, вони мають право безкоштовно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю. Але втрату працездатності має підтвердити медико-соціальна експертна комісія.

Повторно безкоштовно здобувати вищу освіту за тим самим ступенем освіти можуть також ті, хто вже завершив навчання. Але вони мають відшкодувати кошти, витрачені на оплату їхньої підготовки.

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