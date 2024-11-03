Лисовой анонсировал интеграцию педагогического образования в классические университеты

В Украине начали образовательный эксперимент, который предусматривает интеграцию педагогического образования в классические университеты. Его уже испытали на примере Харьковского национального университета имени Каразина.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова министра образования и науки Украины Оксена Лисового в интервью ТСН Неделя. Чиновник считает, что так будущие учителя смогут получить классическое образование.

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Как педагогическое образование вкрапливают в классические вузы

Зато уже на последних курсах студенты смогут выбирать более узкое направление своей специальности.

Мы уже начали этот эксперимент с Каразина, второй университет – на Западе Украины – следующий у нас в очереди. Думаю, что будет успешно. Как мы видим траекторию подготовки учителя, классический университет имеет все области знаний. Соответственно: химия, физика, биология, филология, история,

– уточнил министр.

И добавил, что в таком случае студенты четвертого курса уже будут иметь практику в школах с выбранным предметом. Лисовой при этом убежден, что так удастся отбирать в эту профессию мотивированных людей, а выбор будущих педагогов будет более осознанным.

Заходим в педагогическую практику на старших курсах бакалавриата и после того выбираем магистратуру, где нам дают специальные знания. Поэкспериментируем с этим,

– заявил Лисовой.

Так, в университете Каразина уже начали создавать педагогическую магистратуру – Академию учительства. Поступающие будут выбирать профессию учителя не в 18 лет и смогут оставаться в ней сознательно.

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