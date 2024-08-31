Кабмин утвердил новый Перечень отраслей знаний и специальностей

31 августа 2024, 12:58
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Автор: Мария Волошин

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Министерство образования и науки Украины

Правительство Украины согласовало новый Перечень отраслей знаний и специальностей. Вместо 28 отраслей знаний теперь будет 11.

Он приближен к Международной стандартной классификации образования (МСКО). Так чиновники стремятся адаптировать внутреннее законодательство Украины к европейским правовым нормам.

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Правительство приняло новый Перечень отраслей знаний и специальностей

В МОН отмечают, что согласование этого документа станет шагом в сторону интеграции украинского образования в Единое европейское пространство высшего образования и элементом трансформации системы высшего образования.

Так, в новом Перечне отраслей знаний и специальностей остались такие 11:

  • Образование;
  • Культура, искусство и гуманитарные науки;
  • Социальные науки, журналистика и информация;
  • Бизнес, администрирование и право;
  • Информационные технологии;
  • Естественные науки, математика и статистика;
  • Инженерия, производство и строительство;
  • Здравоохранение и социальное обеспечение здравоохранение и социальное обеспечение;
  • Транспорт и услуги;
  • Безопасность и оборона;
  • Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина.


Кабмин утвердил новый Перечень отраслей знаний и специальностей / МОН

Стандарты высшего образования, утверждены к каждой специальности, будут обновлять согласно регламентам ЕС. В МОН говорят, что это облегчит академическую мобильность студентов.

В министерстве обещают также подготовить таблицу соответствия Перечня отраслей знаний и специальностей 2015 года и нового Перечня, а также анонсировать общественное обсуждение в соответствии с новым документом.