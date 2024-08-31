Кабмин утвердил новый Перечень отраслей знаний и специальностей
Источник:Министерство образования и науки Украины
Правительство Украины согласовало новый Перечень отраслей знаний и специальностей. Вместо 28 отраслей знаний теперь будет 11.
Он приближен к Международной стандартной классификации образования (МСКО). Так чиновники стремятся адаптировать внутреннее законодательство Украины к европейским правовым нормам.
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Правительство приняло новый Перечень отраслей знаний и специальностей
В МОН отмечают, что согласование этого документа станет шагом в сторону интеграции украинского образования в Единое европейское пространство высшего образования и элементом трансформации системы высшего образования.
Так, в новом Перечне отраслей знаний и специальностей остались такие 11:
- Образование;
- Культура, искусство и гуманитарные науки;
- Социальные науки, журналистика и информация;
- Бизнес, администрирование и право;
- Информационные технологии;
- Естественные науки, математика и статистика;
- Инженерия, производство и строительство;
- Здравоохранение и социальное обеспечение здравоохранение и социальное обеспечение;
- Транспорт и услуги;
- Безопасность и оборона;
- Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина.
Кабмин утвердил новый Перечень отраслей знаний и специальностей / МОН
Стандарты высшего образования, утверждены к каждой специальности, будут обновлять согласно регламентам ЕС. В МОН говорят, что это облегчит академическую мобильность студентов.
В министерстве обещают также подготовить таблицу соответствия Перечня отраслей знаний и специальностей 2015 года и нового Перечня, а также анонсировать общественное обсуждение в соответствии с новым документом.