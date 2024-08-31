Правительство Украины согласовало новый Перечень отраслей знаний и специальностей. Вместо 28 отраслей знаний теперь будет 11.

Он приближен к Международной стандартной классификации образования (МСКО). Так чиновники стремятся адаптировать внутреннее законодательство Украины к европейским правовым нормам.

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Правительство приняло новый Перечень отраслей знаний и специальностей

В МОН отмечают, что согласование этого документа станет шагом в сторону интеграции украинского образования в Единое европейское пространство высшего образования и элементом трансформации системы высшего образования.

Так, в новом Перечне отраслей знаний и специальностей остались такие 11:

Образование;

Культура, искусство и гуманитарные науки;

Социальные науки, журналистика и информация;

Бизнес, администрирование и право;

Информационные технологии;

Естественные науки, математика и статистика;

Инженерия, производство и строительство;

Здравоохранение и социальное обеспечение здравоохранение и социальное обеспечение;

Транспорт и услуги;

Безопасность и оборона;

Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина.



Кабмин утвердил новый Перечень отраслей знаний и специальностей / МОН

Стандарты высшего образования, утверждены к каждой специальности, будут обновлять согласно регламентам ЕС. В МОН говорят, что это облегчит академическую мобильность студентов.

В министерстве обещают также подготовить таблицу соответствия Перечня отраслей знаний и специальностей 2015 года и нового Перечня, а также анонсировать общественное обсуждение в соответствии с новым документом.