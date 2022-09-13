Сколько выпускников украинских школ поступили на бакалавриат в вузы в 2022 году

В Украине обучение в вузах началось еще до 1 сентября. В университеты и институты уже зачислили более 100 тысяч студентов на бакалавриат. При этом вступительная кампания продолжается.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, что украинские поступающие в этом году довольно хорошо сдали национальный мультимедийный тест.

Важно Сколько выпускников украинских школ станут студентами в 2022 году

Сколько поступающих уже встали студентами-бакалаврами

По состоянию на 13 сентября более 131 тысячи выпускников школ зачислили на бакалавриат в украинские вузы.

По государственному и региональному заказу зачислили в университеты и институты более 56 тысяч человек, в том числе по квоте-2 – почти 11 тысяч, а на контракт – 75 тысяч поступающих.

При этом, по словам Министра, вузы могут самостоятельно перевести студента-контрактника на бюджетную форму обучения в случае свободного места до 21 сентября. Это, прежде всего, студенты-льготники. Зачисление студентов на контракт завершится 30 сентября.

Больше всего поступающих зачислили в бюджет по следующим специальностям:

среднее образование;

медицина;

компьютерные науки;

инженерия программного обеспечения;

филология;

строительство и гражданская инженерия.

В общей сложности абитуриенты подали в украинские университеты, институты и колледжи более 1,1 миллиона онлайн-заявлений на поступление.

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Сколько выпускников школ станут студентами

Шкарлет заявил, что студентами в 2022 году станут 95% выпускников украинских школ. В общей сложности национальный мультимедийный тест составили более 200 тысяч выпускников школ.

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