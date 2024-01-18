Украинское высшее образование часто более качественное, чем образование в лучших университетах Запада – МОН

Среди украинцев бытует очень вредный стереотип, что университетское образование в нашем государстве некачественно. Однако это миф.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий. И все же добавил, что в Украине большие проблемы с магистерским образованием, еще большие – с аспирантурой.

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Все же чиновник заявил: но если говорить о бакалаврском уровне, то по сравнению с образованием, которое предлагают в ЕС, украинские программы часто очень качественные.

Я много лет повторяю, что украинское высшее образование, если мы говорим о топовых заведениях, очень часто качественнее в своей функции передачи знаний, чем образование в лучших университетах Запада,

– считает заместитель Лисового.

Он добавил, что может авторитетно об этом говорить, ведь в свое время окончил Кембриджский университет, а затем преподавал там.

Также за последние 20 лет я преподавал студентам около десяти учреждений высшего образования в Украине, и еще никогда не видел, чтобы студенты украинских вузов были слабее студентов Кембриджа. Часто они гораздо сильнее,

– подчеркнул Винницкий.

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