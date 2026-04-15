- Речь идет о научно-педагогических и научных работников иностранных вузов и научных учреждений, независимых экспертов, представителей общественности и работодателей.
- Отбор происходил в соответствии с конкретными запросами университетов и научных учреждений: для образовательных программ, исследовательских направлений, совместных проектов и прикладных разработок, работающих на восстановление и развитие Украины.
В украинских ЗВО будут преподавать профессора топовых вузов Британии
- В украинских университетах будут преподавать профессора из ведущих университетов Британии, в частности из Кембриджа, Оксфорда, Эдинбурга, Лидса и других.
- Программа фокусируется на таких направлениях: медицина, астробиология, математика, компьютерные науки, аэродинамика, энергетика, нейрофизиология, восстановление почв и искусственный интеллект в образовании.
Украинские студенты смогут посещать пары с участием преподавателей лучших вузов Британии. Они будут преподавать в наших ЗВО.
Однако не во всех, а только в десяти. Недавно в фейсбуке Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта обнародовал список 10 вузов-победителей программы UK–UA Visiting Professors Programme.
Кто будет преподавать в наших вузах?
В украинских университетах очно будут преподавать профессора из ЗВО Кембриджа, Оксфорда, Эдинбурга, Лидса, Ворика и других лидеров мировых рейтингов.
В Фонде уточнили, что в фокусе программы – медицина, астробиология, математика, компьютерные науки, аэродинамика, энергетика, нейрофизиология, восстановление почв после войны и искусственный интеллект в образовании. Они нужны Украине для обороны, восстановления и технологического развития.
Так:
Буковинский государственный медицинский университет пригласил David Jayne (University of Leeds), одного из ведущих европейских экспертов по роботизированной хирургии и медицинским технологиям.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко пригласил Charles Cockell (University of Edinburgh), всемирно известного астробиолога, который исследует возможность жизни в экстремальных условиях.
Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника пригласил Arieh Iserles (University of Cambridge), одного из самых авторитетных математиков в сфере численного анализа.
Львовский национальный университет имени Ивана Франко пригласил Sandra Kiefer (University of Oxford), исследовательницу в области компьютерных наук, математики и биоинформатики.
Национальный университет "Киевский авиационный институт" пригласил Bert Blocken (Heriot-Watt University), одного из ведущих мировых экспертов по аэродинамике и компьютерному моделированию.
КПИ имени Игоря Сикорского пригласил Vania Sena (University of Sheffield), исследовательницу инновационных экосистем, инновационной политики и развития стартапов.
Хмельницкий национальный университет пригласил William Heath (Bangor University, University of Newcastle и University of Manchester), эксперта по автоматическому управлению, цифровых систем управления и энергетических систем.
Одесский национальный университет имени Мечникова пригласил Sergiy Sylantyev (University of Aberdeen), который работает в области клеточной и молекулярной нейрофизиологии.
Сумской национальный аграрный университет пригласил Mark Horton (Royal Agricultural University / University of Bristol), исследователя археологии и восстановления почв с использованием геопространственных технологий.
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича пригласил Richard Smith (University of Warwick), эксперта по TESOL, прикладной лингвистики и использования AI в образовании.
Что известно о привлечении иностранных преподавателей?
- В вузы Украины решили привлекать иностранных преподавателей, ученых и экспертов, информировало Министерство образования и науки Украины.