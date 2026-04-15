В українських ЗВО викладатимуть професори топових вишів Британії

Марія Волошин
Основні тези
  • В українських університетах викладатимуть професори з провідних університетів Британії, зокрема з Кембриджа, Оксфорда, Единбурга, Лідса та інших.
  • Програма фокусується на таких напрямах: медицина, астробіологія, математика, комп'ютерні науки, аеродинаміка, енергетика, нейрофізіологія, відновлення ґрунтів та штучний інтелект в освіті.
Вища освіта в Україні / Фонд Президента України

Українські студенти зможуть відвідувати пари за участі викладачів найкращих вишів Британії. Вони викладатимуть у наших ЗВО.

Однак не у всіх, а лише у десяти. Нещодавно у фейсбуці Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту оприлюднив список 10 вишів-переможців програми UK–UA Visiting Professors Programme.

Хто викладатиме у наших вишах?

В українських університетах очно викладатимуть професори із ЗВО Кембриджа, Оксфорда, Единбурга, Лідса, Ворика та інших лідерів світових рейтингів.

У Фонді уточнили, що у фокусі програми – медицина, астробіологія, математика, комп'ютерні науки, аеродинаміка, енергетика, нейрофізіологія, відновлення ґрунтів після війни та штучний інтелект в освіті. Вони потрібні Україні для оборони, відбудови та технологічного розвитку.

Так:

  • Буковинський державний медичний університет запросив David Jayne (University of Leeds), одного з провідних європейських експертів із роботизованої хірургії та медичних технологій.

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка запросив Charles Cockell (University of Edinburgh), всесвітньо відомого астробіолога, який досліджує можливість життя в екстремальних умовах.

  • Карпатський національний університет імені Василя Стефаника запросив Arieh Iserles (University of Cambridge), одного з найавторитетніших математиків у сфері чисельного аналізу.

  • Львівський національний університет імені Івана Франка запросив Sandra Kiefer (University of Oxford), дослідницю в галузі комп'ютерних наук, математики та біоінформатики.

  • Національний університет "Київський авіаційний інститут" запросив Bert Blocken (Heriot-Watt University), одного з провідних світових експертів з аеродинаміки та комп'ютерного моделювання.

  • КПІ імені Ігоря Сікорського запросив Vania Sena (University of Sheffield), дослідницю інноваційних екосистем, інноваційної політики та розвитку стартапів.

  • Хмельницький національний університет запросив William Heath (Bangor University, University of Newcastle та University of Manchester), експерта з автоматичного керування, цифрових систем керування та енергетичних систем.

  • Одеський національний університет імені Мечникова запросив Sergiy Sylantyev (University of Aberdeen), який працює в царині клітинної та молекулярної нейрофізіології.

  • Сумський національний аграрний університет запросив Mark Horton (Royal Agricultural University / University of Bristol), дослідника археології та відновлення ґрунтів із використанням геопросторових технологій.

  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича запросив Richard Smith (University of Warwick), експерта з TESOL, прикладної лінгвістики та використання AI в освіті.

Що відомо про залучення іноземних викладачів?

  • Мовиться про науково-педагогічних і наукових працівників іноземних вишів та наукових установ, незалежних експертів, представників громадськості та роботодавців.
  • Відбір відбувався відповідно до конкретних запитів університетів і наукових установ: для освітніх програм, дослідницьких напрямів, спільних проєктів і прикладних розробок, що працюють на відновлення та розвиток України.