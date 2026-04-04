Как сказать по-украински "взаїмно": что с этим словом не так

Вы тоже автоматически отвечаете "взаїмно" на "спасибо" или "хорошего дня"? Это слово настолько привычное, что редко вызывает сомнения. Но именно здесь скрывается маленькая языковая ловушка – его нет в украинском языке.

Каким словом заменить слово "взаїмно", рассказываем со ссылкой на филолога Ларису Чемерис.

Есть ли в украинском языке слово "взаїмно"?

В ежедневном общении мы часто отвечаем на пожелания или комплименты словом – "взаїмно". Оно звучит привычно, понятно и широко употребляемое. Однако соответствует ли эта форма нормам современного украинского литературного языка?

На украинском словом "взаїмно" чаще всего передают как – "мені також", "і мені", или же просто – "навзаєм".

Форма "взаїмно" является распространенной в разговорной речи, но считается ненормативной. Она возникла под влиянием других языков русского – "взаимно" или польского – wzajemnie, то есть упрощенная или калькированная форма.

Зато украинская литературная традиция закрепила другую форму – "взаємно".

Украинские языковеды и словари обращают внимание на то, что корень слова связан с прилагательным "взаємний", где четко сохраняется звукосочетание -є-: "взаємний → взаємно".

"Гарного дня!" – "Взаємно!".

"Рада тебе бачити! – "Взаємно!".

Кроме этого, в украинском языке существует и другое слово – "навзаєм", как благозвучная альтернатива. Слово образовалось через сочетание "на" + "взаєм", то есть "на взаимность", "в ответ". А ударение ставим на "а" – "навзАєм".

Поэтому, вместо "взаїмно" используйте два равнозначных украинских слова – "взаємно" или "навзаєм".

Итак, в формальной и грамотной речи стоит отвечать: "Взаємно!" или "Навзаєм!". Говорите на украинском без калькирования!