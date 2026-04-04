Как сказать по-украински "взаїмно": что с этим словом не так
- Слово "взаїмно" считается ненормативным в в украинском языке, оно является калькой из других языков.
- Рекомендуется использовать "взаємно" или "навзаєм" как правильные украинские соответствия.
Вы тоже автоматически отвечаете "взаїмно" на "спасибо" или "хорошего дня"? Это слово настолько привычное, что редко вызывает сомнения. Но именно здесь скрывается маленькая языковая ловушка – его нет в украинском языке.
Каким словом заменить слово "взаїмно", рассказываем со ссылкой на филолога Ларису Чемерис.
Есть ли в украинском языке слово "взаїмно"?
В ежедневном общении мы часто отвечаем на пожелания или комплименты словом – "взаїмно". Оно звучит привычно, понятно и широко употребляемое. Однако соответствует ли эта форма нормам современного украинского литературного языка?
На украинском словом "взаїмно" чаще всего передают как – "мені також", "і мені", или же просто – "навзаєм".
Форма "взаїмно" является распространенной в разговорной речи, но считается ненормативной. Она возникла под влиянием других языков русского – "взаимно" или польского – wzajemnie, то есть упрощенная или калькированная форма.
Зато украинская литературная традиция закрепила другую форму – "взаємно".
Украинские языковеды и словари обращают внимание на то, что корень слова связан с прилагательным "взаємний", где четко сохраняется звукосочетание -є-: "взаємний → взаємно".
- "Гарного дня!" – "Взаємно!".
- "Рада тебе бачити! – "Взаємно!".
Кроме этого, в украинском языке существует и другое слово – "навзаєм", как благозвучная альтернатива. Слово образовалось через сочетание "на" + "взаєм", то есть "на взаимность", "в ответ". А ударение ставим на "а" – "навзАєм".
Поэтому, вместо "взаїмно" используйте два равнозначных украинских слова – "взаємно" или "навзаєм".
Взаимно и навзаєм – или это слова синонимы
Итак, в формальной и грамотной речи стоит отвечать: "Взаємно!" или "Навзаєм!". Говорите на украинском без калькирования!