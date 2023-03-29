Начался набор в первый класс: какие документы нужно подать и что знать родители

Во многих украинских городах уже начался набор в 1 класс. Родителям следует позаботиться о необходимых документах, которые следует добавить к заявлению. Какие дети имеют право на первоочередное поступление и что делать, если малыш сейчас за границей – читайте в статье.

Каждый ребенок имеет право учиться в школе, расположенной ближе всего к его дому. Но дети также имеют право учиться в другом заведении, если там есть свободные места, сообщает 24 Канал.

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Когда отдавать ребенка в школу

Иногда родители колеблются, когда отдавать ребенка в 1 класс – в 5, 6 или 7 лет. Эксперты отмечают, что важна психологическая подготовка ребенка к школе, а не его умение считать или читать.

Да, психологиня Наталья Носаль говорит, что ребенок готов к школе, если он может быть усидчивым, сосредоточенным на учебе, слушать учителя и взаимодействовать в коллективе, выполнять домашние задания.

Также важен интерес будущего первоклассника к обучению, то есть желание писать, интересоваться цифрами и буквами.

И обязательно летом подготовьте ребенка к школе. Попробуйте вместе с детьми выбрать школьные принадлежности, портфель и т.д. А за несколько недель до начала обучения, начните раньше будить малышей, чтобы легче войти в график в сентябре,

– советует психологиня.

Кого должны отнести к 1 июня

Детей во многих школах, в том числе в столице, уже начали относить к 1 классу. К концу весны такие категории учащихся уже должны быть засчитаны:

Дети проживающие на территории обслуживания школы;

Дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица по адресу, относящемуся к территории обслуживания;

дети, особым образом связанные с определенной школой, например, там работают родители или учатся брат или сестра.

Также к лету причислят всех детей, чьи родители подали заявления, но при условии, что их было не больше, чем предусмотрено.

А что с другим детьми? Далее состоится жеребьевка на свободные места в школах – если там меньше поданных заявлений, чем нужно.

Тем, кто не попал ни в одну школу (например, если не повезло в жеребьевке) местные органы управления образованием должны предложить школы, где остались свободные места (в городе в целом или в районе). Их будут засчитывать уже в начале учебного года.

Какие документы нужно подать

Документы для детей, проживающих на территории обслуживания школы:

заявление о зачислении одного из родителей (других законных представителей ребенка);

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя;

копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка или иного документа, удостоверяющего личность ребенка;

оригинал медицинской справки №086-1/о с картой профилактических прививок по форме №063/о;

документ, подтверждающий проживание на территории обслуживания школы (варианты такого документа предусмотрено в письме-разъяснении МОН Украины №1/9-292 от 08.05.2018 г.).

Какие документы нужны другим детям, имеющим право на первоочередное зачисление? Все то же самое, что и выше, но вместо документа о подтверждении места жительства, нужно подать:

выписка из трудовой книги того родителя, кто работает в данной школе;

или документ, доказывающий обучение в этом учебном заведении брата или сестры;

переселенцам – справка о взятии на учет ВПЛ, удостоверение беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите или которому предоставлена временная защита и справка об обращении за защитой в Украине.

Если ВПЛ не зарегистрированы на территории обслуживания или не имеют подтверждения статуса, они не имеют первоочередного права на зачисление.

Отметим, если нет документа, подтверждающего личность ребенка, это не повод для отказа отнести ее. Но школа должна немедленно информировать органы опеки и заботы о таком ученике, чтобы помочь оформить или восстановить свидетельство о рождении.

Что делать, если ребенок временно за границей

Родители могут поступить в государственную дистанционную школу в любом регионе Украины. Документы примут онлайн.

Если же родители надеются, что вернутся домой и ребенок будет ходить в ближайшую школу с «гарантированным» местом, то один из родителей может до 18 августа принести в школу оригиналы документов. Придется только добавить заявление об избрании индивидуальной формы обучения. Ребенка засчитывают на общих основаниях.

Между тем для учащихся 2 – 11 классов нет препятствий для того, чтобы продолжать обучение в школе, в которую были причислены к войне.

Интересно, что немало педагогов против того, чтобы школьники учились одновременно в двух школах – украинской и зарубежной из-за большой нагрузки для детей. Поэтому руководители школ, если узнают, что ребенок находится в такой стране, где по закону должен ходить в местное учебное заведение, пытаются уговорить родителей не дублировать обучение.

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Какие документы нужны ребенку с особыми потребностями

Кроме стандартного пакета, о котором говорилось выше, можно добавить оригинал или копию вывода инклюзивно-ресурсного центра (ИРЦ) о комплексную психолого-педагогическую оценку развития ребенка.

Этот документ является рекомендательным, поэтому именно родители решают, нужно ли его нести в школу. Но если речь идет о том, чтобы включить ученика в инклюзивный класс, то он точно нужен.

Если особые образовательные потребности есть у ребенка ВПЛ, а заключение было потеряно, копию можно найти на портале АС «ИРЦ» или в соответствующем мобильном приложении. Если найти документ не удалось, ребенок с особыми потребностями должен пройти повторное обследование в ИРС по месту временного проживания.