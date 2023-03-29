Кожна дитина має право навчатися у школі, яка розташована найближче до її дому. Але діти також мають право навчатися в іншому закладі, якщо там є вільні місця, повідомляє 24 Канал.

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Коли віддавати дитину до школи

Іноді батьки вагаються, коли віддавати дитину до 1 класу – в 5, 6 чи 7 років. Експерти наголошують, що важлива психологічна підготовка дитини до школи, а не її вміння рахувати чи читати.

Так, психологиня Наталія Носаль каже, що дитина готова до школи, якщо вона може бути посидючою, зосередженою на навчанні, слухати вчителя та взаємодіяти в колективі, виконувати домашні завдання.

Також важливий інтерес майбутнього першокласника до навчання, тобто бажання писати, цікавитися цифрами і літерами.

І обов’язково влітку підготуйте дитину до школи. Спробуйте разом з дітьми обрати шкільне приладдя, портфель тощо. А за кілька тижнів до початку навчання, почніть раніше будити малечу, аби легше увійти до графіку у вересні,

– радить психологиня.

Кого мають зарахувати до 1 червня

Дітей у багатьох школах, зокрема в столиці, вже почали зараховувати до 1 класу. До кінця весни такі категорії учнів вже мають бути зараховані:

Діти, які проживають на території обслуговування школи;

Діти, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи за адресою, що належить до території обслуговування;

діти, які особливим чином пов’язані з певною школою, наприклад, там працюють батьки або навчаються брат чи сестра.

Також до літа зарахують всіх дітей, чиї батьки подали заяви, але за умови якщо їх було не більше, ніж передбачено.

А що з іншим дітьми? Далі відбудеться жеребкування на вільні місця у школах – якщо там менше поданих заяв, ніж потрібно.

Тим, хто не потрапив до жодної школи (наприклад, якщо не пощастило у жеребкуванні) місцеві органи управління освітою мають запропонувати школи, де залишилися вільні місця (у місті загалом чи районі). Їх зараховуватимуть вже на початку навчального року.

Які документи потрібно подати

Документи для дітей, які живуть на території обслуговування школи:

заява про зарахування одного з батьків (інших законних представників дитини);

паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника;

копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

оригінал медичної довідки №086-1/о з картою профілактичних щеплень за формою №063/о;

документ, що підтверджує проживання на території обслуговування школи (варіанти такого документа передбачено у листі-роз’ясненні МОН України №1/9-292 від 08.05.2018 р).

Які документи потрібні іншим дітям, які мають право на першочергове зарахування? Усе теж ж саме, що й вище, але замість документа про підтвердження місця проживання, треба подати:

витяг з трудової книжки того з батьків, хто працює у даній школі;

або документ, що доводить навчання у цьому закладі освіти брата чи сестри;

переселенцям – довідка про взяття на облік ВПО, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист та довідка про звернення за захистом в Україні.

Якщо ВПО не зареєстровані на території обслуговування або не мають підтвердження статусу, вони не мають першочергового права на зарахування.

Зазначимо, якщо немає документа, що підтверджує особу дитини, це не є приводом для відмови зарахувати її. Але школа має негайно інформувати органи опіки і піклування про такого учня, аби допомогти оформити чи відновити свідоцтво про народження.

Що робити, якщо дитина тимчасово за кордоном

Батьки можуть вступити до державної дистанційної школи в будь-якому регіоні України. Документи приймуть онлайн.

Якщо ж батьки сподіваються, що повернуться додому і дитина ходитиме до найближчої школи, з «гарантованим» місцем, то один із батьків може до 18 серпня принести до школи оригінали документів. Доведеться лише додати заяву про обрання індивідуальної форми навчання. Дитину зараховують на загальних підставах.

Тим часом для учнів 2 – 11 класів немає перепон у тому, щоб продовжувати навчання у школі, до якої були зараховані до війни.

Цікаво, чимало освітян проти того, щоб школярі навчалися одночасно у двох школах – українській та закордонній через велике навантаження для дітей. Тож керівники шкіл, якщо дізнаються, що дитина перебуває у такій країні, де за законом має ходити до місцевого закладу освіти, намагаються умовити батьків не дублювати навчання.

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Які документи потрібні дитині з особливими потребами

Окрім стандартного пакета, про який йшлося вище, можна додати оригінал або копію висновку інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Цей документ є рекомендаційним, тож саме батьки вирішують, чи потрібно його нести до школи. Але якщо йдеться про те, щоб зарахувати учня в інклюзивний клас, то він точно потрібен.

Якщо особливі освітні потреби є у дитини ВПО, а висновок було втрачено, копію можна знайти на порталі АС «ІРЦ» або у відповідному мобільному додатку. Якщо знайти документ не вдалося, дитина з особливими потребами має пройти повторне обстеження у ІРЦ за місцем тимчасового проживання.