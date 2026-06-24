Встречались ли в тестах НМТ 2026 года вопросы с неправильными вариантами ответов и ошибки
Участники НМТ в социальных сетях активно обсуждают вопросы, которые в этом году были в национальном мультитесте. Некоторые из них предполагают, что не все задания теста имели правильный ответ.
Руководитель Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью 24 каналу, были ли такие задания. Также она уточнила, содержали ли они ошибки.
Смотрите также НМТ – 2026 за рубежом: в каких странах можно сдать тест
Есть ли в тестах вопросы с неправильными ответами
Вакуленко говорит: хотя УЦОЯО не публикует все варианты, но ежедневно тестируют до 25 тысяч абитуриентов и абитуриенток. И абсолютное большинство заданий тестов НМТ становится достоянием общественности.
И если бы в них были проблемы и ошибки, об этом точно бы узнали и это бы обсуждали,
– считает она.
Так, например, по её словам, было много вопросов к заданию с картиной Марии Примаченко о Чернобыле. Но оказалось, что авторы не добавили условие задания.
Они прилагали только картину и вопрос о том, чему посвящена эта картина, без стимула, в котором упоминался четвёртый энергоблок. Это задание по истории Украины, и участники должны были проанализировать визуальный образ на основе текстовой информации. А таких заданий много,
– отметила руководительница Центра.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Встречались ли в этом году в заданиях ошибки
Вакуленко также рассказала, что в этом году была одна опечатка в задании по биологии.
Апелляционная комиссия рассмотрела эту ситуацию, и тем ученикам, которые не смогли правильно ответить на это задание, этот балл компенсировали,
– подытожила она.
Смотрите также "Есть участники, у которых аннулировали результаты": глава УЦОЯО рассказала о списывании на НМТ
Что известно о НМТ в 2026 году?
- В этом году НМТ проходит в течение одного дня.
- Основная сессия стартовала 20 мая и продлится до 25 июня.
- Дополнительная сессия пройдет с 17 по 24 июля.
- Участники тестирования сдают экзамены по 4 предметам. Три из них являются обязательными, а один — на выбор.
- В этом году выпускники школ прошлых лет смогут поступать в вузы по результатам НМТ не только 2026 года, но и 2023, 2024, 2025 годов.