Встречались ли в тестах НМТ 2026 года вопросы с неправильными вариантами ответов и ошибки

Участники НМТ в социальных сетях активно обсуждают вопросы, которые в этом году были в национальном мультитесте. Некоторые из них предполагают, что не все задания теста имели правильный ответ.

Руководитель Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью 24 каналу, были ли такие задания. Также она уточнила, содержали ли они ошибки.

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Есть ли в тестах вопросы с неправильными ответами

Вакуленко говорит: хотя УЦОЯО не публикует все варианты, но ежедневно тестируют до 25 тысяч абитуриентов и абитуриенток. И абсолютное большинство заданий тестов НМТ становится достоянием общественности.

И если бы в них были проблемы и ошибки, об этом точно бы узнали и это бы обсуждали,

– считает она.

Так, например, по её словам, было много вопросов к заданию с картиной Марии Примаченко о Чернобыле. Но оказалось, что авторы не добавили условие задания.

Они прилагали только картину и вопрос о том, чему посвящена эта картина, без стимула, в котором упоминался четвёртый энергоблок. Это задание по истории Украины, и участники должны были проанализировать визуальный образ на основе текстовой информации. А таких заданий много,

– отметила руководительница Центра.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Встречались ли в этом году в заданиях ошибки

Вакуленко также рассказала, что в этом году была одна опечатка в задании по биологии.

Апелляционная комиссия рассмотрела эту ситуацию, и тем ученикам, которые не смогли правильно ответить на это задание, этот балл компенсировали,

– подытожила она.

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Что известно о НМТ в 2026 году?