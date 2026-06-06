"Засмагати" или "загорати": как правильно назвать солнечные ванны на украинском

В украинском языке немало случаев, когда слова кажутся нам русскими и мы сомневаемся стоит ли их использовать. Впрочем немало случаев, когда слово существует в обоих языках и не является ошибкой.

Как же называть на украинском правильно процесс, когда мы нежимся на солнышке – "загоранння" или "засмагання", рассказываем со ссылкой на языковеда и радиоведущую Ольгу Багний.

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Как правильно на украинском – "загаряти" или "засмагати"?

Наконец наступило календарное лето и солнечные дни, а потому в речи появилась летняя сезонная лексика. У детей начались каникулы, а родители с нетерпением ждут отпуска и отдыха. В летнее время мы часто говорим о солнце и его влияние на кожу и чаще всего можно услышать: "Поехали на озеро загорать", "Надо немного позагорать", "Я хорошо загорел". Но действительно ли "загорать" – украинское слово, когда известно и другое – "засмагати"?

Заглянув в словари, мы найдем оба слова, но происхождение у них разное.

Слово "загорати" означает приобретать загар, становиться смуглым под действием солнечных лучей, но написание через "О". Происходит от от праславянского *gorěti, *gorjǫ, goriši – гореть. А потому слово "загар", тоже имеем как результат загорания – бронзовый оттенок кожи.

Интересно! Слово "загорать" имеет и другое значение – так называют процесс расточительства, траты времени, безделье или лень. Вместо "он ничего не делал" можно сказать – "он все время загорал".

Учитывая происхождение, неудивительно, что эти слова есть и в русском языке, и может показаться, что мы взяли на себя чужое.

Однако украинцы используют еще один вариант – "засмагати". В основе тоже праславянские корни, но от другого слова smaga – "жар, жара; огонь", *smagnǫti – "сохнуть, сушить; темнеть". Отсюда и происходит слово "смаглявий" и даже глагол "смажити". А золотисто-коричневый или темный цвет, который приобретает светлая кожа человека от длительного пребывания на солнце, называется – засмага.

Поэтому мы имеем два варианта, и это прекрасно: загар і засмага, загорілий і засмаглий. Однако учитывайте фонетику, чтобы точно не получилось калькирование – без "загарять".

Возьмите максимум пользы от летнего солнца, но всегда учитывайте рекомендации, как загорать правильно.

Правильно "загар" или "засмага": смотрите видео

Какие слова могут путать с "загаром" и "засмагою"?

От одного корня может образоваться немало слов, которые относятся к разным сферам деятельности. И некоторые – очень похожи по звучанию, а имеют совершенно другое значение.

Что такое "загар" мы выяснили, но в словарях можно найти и другое слово – "загАра". Оно означает желание и пыл к работе, или – страсть:

Нема загари робити . (Словарь Бориса Гринченко).

. (Словарь Бориса Гринченко). Так, стидка, бридка загара

Спалахнула в грудях в'ялих

У розпусної нікчеми,

Спокусить мене [поета] хотіла. (Леся Украинка).

Кстати! Среди диалектизмов можно встретить слово "загорелый", но не в значении покрытый загаром, а о человеке вспыльчивого характера или сердитом: "почему ты такой загорелый", то есть встревоженный, взбудораженный в эмоциях. Слышали такое значение?

"Загар" тоже имеет очень похожее слово – "сма́га́", с двойным ударением. Так называют:

сильную жажду;

налет во рту, на губах от жажды;

повышенную температуру тела.

Итак, на украинском мы и загоряємо, и засмагаємо. И пусть этим летом будет много солнца, но еще больше – хорошего украинского языка!