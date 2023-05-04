Улучшит качество: нардеп анонсировала изменения в высшем образовании

Верховная Рада приняла закон, улучшающий качество высшего образования в Украине. Так Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования будет иметь больше полномочий.

Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат от "Голоса" Наталья Пипа. По ее словам, те университетские программы, которые признаны другим Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования, которое признает Украина, можно будет сразу учить в украинских университетах.

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"И, соответственно, с нашими программами за границами. Этот принятый закон даст больше полномочий Национальному агентству отбирать лучшие программы для наших заведений высшего образования", – подчеркнула она.

Что известно об изменениях в высшем образовании: смотрите видео

Соответственно, это обеспечит лучшее качество высшего образования в Украине. Нардеп добавила, что за этот закон проголосовали во втором повторном чтении.

После победы мы должны изменять систему высшего образования. У нас и преподаватели, и учителя должны получать больше. Но в то же время мы должны выдвигать другие критерии для учителей и преподавателей. Поэтому этот законопроект, был и есть очень необходим для изменений в системе высшего образования Украины,

– сказала она.

Как работает Нацагентство

Наталья Пипа рассказала, что Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования действует по принципу стран Западной Европы. Имеет полномочия, сотрудничает с Министерством образования, но есть независимым и регулируется определенным законом.

"Если мы хотим, чтобы наши дипломы признавались и наше образование становилось конкурентоспособным в мире, это базовый необходимый шаг", – подчеркнула парламентарий.

Что известно о законе