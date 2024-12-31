Новые типы детсадов и увеличение зарплаты воспитателей: какие изменения ожидают дошкольное образование

С 1 января 2025 года вступает в силу Закон Украины "О дошкольном образовании". Изменения предусматривают оптимизацию рабочего времени и рост зарплаты воспитателей и тому подобное.

Также введут несколько новых типов садиков. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление в эфире телемарафона заместителя министра образования и науки Украины Андрея Витренко.

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Как изменится сфера дошкольного образования

Чиновник анонсировал, в частности, изменения для воспитателей.

Это оптимизация рабочего времени и рост заработной платы. И заработная плата в дошкольном образовании будет более справедливой,

– заявил Витренко.

И добавил, что улучшат условия работы воспитателей. МОН при этом предоставит все необходимые объяснения, а также разработает необходимые нормативно-правовые акты.

Предусмотрели, по словам Витренко, и оптимизацию сети садиков и внедрение новых видов дошкольных учебных заведений.

Это и оптимизация сети, что даст больший доступ к дошкольному образованию, и выбор формы обучения. Вводят новые виды садиков – мини-садик, семейный садик. Органы местной власти являются учредителем детских садов, на них возлагают обязательства по ресурсному обеспечению детских садов и обеспечения справедливой оплаты труда для воспитателей и их помощников,

– сообщил заместитель министра.

Мини-сады могут открывать в общинах, где есть небольшое количество детей. Общине при этом не надо содержать для дошкольного учреждения большое здание. Могут существовать и детсады семейного типа, а также корпоративные детские сады.

Витренко также отметил, что учли и вызовы военного времени, поэтому вводят новые типы детсадов.

В партнерстве с ЮНИСЕФ сейчас тестируем мобильный садик, который располагается возле укрытия в определенный период времени. Это большой автомобиль, который обеспечен всем необходимым для детей, и родители, зная его расписание работы, могут туда приводить своих детей,

– уточнил чиновник.

И добавил, что закон также предусматривает преподавание в учреждениях дошкольного образования английского языка.