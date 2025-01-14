В одной из областей Украины могут закрыть или реорганизовать более 50 школ

С 1 сентября 2025 года школы в Украине, где учится менее 45 учеников, государство не будет финансировать. Поэтому часть учебных заведений могут закрыть или реорганизовать.

На Львовщине, к примеру, таких школ на сегодня есть 54. Их могут перепрофилировать или закрыть. Учеников вместо этого будут довозить на обучение в соседние села на школьном автобусе, информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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На Львовщине могут закрыть или реорганизовать более 50 школ

В селе Лагодов Перемышлянской общины, к примеру, в местной школе учатся 33 ученика. Поэтому это учебное заведение может стать одним из трех, которые сформируют гимназию.

В селе Чемеринцы этой же общины в школе учатся местные дети – целом 37. Из-за того, что учеников мало, следующего учебного года в селе, вероятно, оставят только начальную школу.

Только в одной Перемышлянской общине есть 19 школ, в шести из которых учится менее 45 школьников. Именно таких заведений будут касаться перепрофилирования или закрытия. Сейчас в общине продолжаются обсуждения.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Напомним, что реорганизация работы малокомплектных школ обусловлена изменениями в правительственное постановление №245. Документ предусматривает, что малые школы теперь не будут получать финансирование из государственной субвенции.

Согласно этим изменениям с сентября 2025 года под эти школы подпадают те, где менее 45 учеников. А с 2026 года это будет уже меньше чем 60 учеников. Поэтому общины должны решать, что делать с этими школами: или их делать филиалами, или их закрывать, а детей довозить до соседних школ,

– рассказал глава областного департамента образования и науки Олег Паска.