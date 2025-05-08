В одной из областей за год "исчезло" 16 школ и 4 профтеха
- На Житомирщине за год закрыли 16 школ и 4 учреждения профтехобразования.
- Количество учеников и учителей также уменьшилось.
- В 2024/2025 учебном году учится 129,9 тысяч детей и работает 14,8 тысяч учителей.
На Житомирщине по состоянию на начало 2024/2025 учебного года было 511 школ и 20 учреждений профтехобразования. Это меньше чем год до этого.
Информацию об этом обнародовало главное управление статистики в Житомирской области, отмечает 24 Канал.
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На Житомирщине за год закрыли 16 школ и 4 профтеха
По данным Министерства образования и науки Украины, по состоянию на начало 2023/2024 учебного года в области было 527 школ. В них учились 134,3 тысячи детей и работали 15,1 тысячи учителей.
По состоянию на начало 2024/2025 учебного года осталось 511 школ, где получает образование 129,9 тысячи детей и работает 14,8 тысячи учителей, отмечает Житомир.info.
Согласно статистическим данным, в Житомирской области в начале 1995/1996 учебного года было 966 школ, в которых учились 211 тысяч учеников и работали почти 20 тысяч учителей. Постепенно количество учебных заведений и учеников уменьшалось.
Статистическая информация о школах, учеников и учителей на Житомирщине:
По заведениям профтехобразования, то впервые с 2019 года их количество уменьшилось. По состоянию на конец 2024 года было 20 таких учебных заведений. А еще год назад – 24. Количество учеников, которых приняли на обучение, уменьшилось: 3,5 тысячи в 2024 году против 3,7 тысячи в 2023 году.
- Ранее мы информировали, что в 16 областях Украины уже утвердили сеть академических лицеев.