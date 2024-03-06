Минобразования объявило выборы ректора Черновицкого университета
Источник:Минобразования Украины
Минобразования Украины объявило конкурс на должность ректора Черновицкого национального университета. У действующего главы ЗВО Романа Петришина в июне завершается контракт.
МОН при этом обнародовало перечень требований к кандидатам. А также сообщило, какие документы следует подать.
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Какие требования к кандидатам
Участие в конкурсе могут принимать граждане Украины, которые:
- свободно владеют государственным языком;
- имеют ученое звание и научную степень;
- имеют не менее десяти лет стажа на научно-педагогических должностях;
Подать заявления и документы они могут до 28 апреля.
Какие документы нужно подать
Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают следующие документы:
- заявление об участии в конкурсе на имя учредителя;
- личный листок по учету кадров с фотографией размером 3 х 4 сантиметра;
- автобиографию;
- копии документов о высшем образовании, научной степени и ученом звании;
- справку о прохождении предварительного, периодического и внеочередного психиатрических осмотров;
- справку о наличии или отсутствии судимости;
- копию паспорта, заверенную претендентом;
- копию трудовой книжки или другие документы, подтверждающие стаж работы;
- копию госсертификата об уровне владения государственным языком;
- заверенную копию справки о результатах проверки.
Документы следует присылать на адрес МОН: проспект Берестейский, 10, г. Киев, 01135.
Отметим, что действующий ректор ЧНУ Роман Петришин занимает свою должность с 2019 года. Он может второй раз подавать свою кандидатуру на должность ректора.
- Напомним, что Минобразования недавно анонсировало смену поколений ректоров вузов в Украине в 2024 году. Она состоится из-за того, что завершается второй срок контракта у многих ректоров.