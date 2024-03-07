Несколько украинских вузов получат новых ректоров

Минобразования Украины объявило конкурс на замещение должности нескольких ректоров вузов. На днях такое объявление касалось Черновицкого университета.

Среди перечня вузов, где состоится конкурс, – Национальный университет биоресурсов и природопользования и Национальный университет "Полтавская политехника имени Кондратюка".

Смотрите также Минобразования объявило выборы ректора Черновицкого университета

Несколько вузов получат новых ректоров

Ранее, кроме Черновицкого университета МОН также объявило о выборах в Национальном университете "Острожская академия" и Государственном университете информационно-коммуникационных технологий.

В конкурсе на должность ректора могут принимать участие граждане Украины, владеющие государственным языком в соответствии с уровнем, определенного Национальной комиссией по стандартам государственного языка. Также кандидаты должны иметь ученое звание и научную степень и стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет.

Срок подачи заявлений – около двух месяцев.

Документы необходимо присылать на адрес министерства: проспект Берестейский, 10, г. Киев, 01135.

Смотрите также Минобразования хочет объединить два университета в Ивано-Франковске

В этом году немало вузов получит новых ректоров