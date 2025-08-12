Укр Рус
Учеба Саморазвитие Популярное восклицание "ничего себе" – русизм: как его заменить на украинском
12 августа, 11:15
2

Популярное восклицание "ничего себе" – русизм: как его заменить на украинском

Алеся Кух
Основні тези
  • Восклицание "ничего собі" является калькой с русского "ничего себе" и имеет ироническую или эмоциональную окраску.
  • Вместо "ничего себе" предлагаются украинские варианты: "Овва!", "Оце так!", "Неймовірно!", "Вау!", "Круто!" и другие.

Под влиянием сильных эмоций мы используем различные восклицания. Но в таких ситуациях не замечаем, что некоторые из них русизмы.

Почему не стоит говорить "ничего себе" и какими словами можно заменить эмоциональное восклицание, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Адама Диденко.

Как заменить русизм "ничего себе"?

Известное восклицание "ничего собі" это калька с русского "ничего себе", которая буквально в полном виде означает: "ничего я себе не взял".

Но в разговорной речи она приобретает ироническую или эмоциональную окраску, и употребляется совсем не буквально.

Это пример фразеологизма, то есть устойчивого выражения, которое не переводится дословно. В украинском языке он появился под влиянием русского, но уже давно укоренился в бытовой речи.

В современном употреблении "ничего себе" можно использовать в нескольких случаях:

  • Удивление: "Ничего себе, какая гроза!"
  • Восхищение или шок: "Ничего себе, ты это сделала сама?!"
  • Иногда – ирония или сарказм: "Ничего себе подарочек – сломанный телефон".

Это эмоциональная реакция, которая не имеет прямой связи с "ничем" или "собой", а скорее является восклицанием.

Поэтому в каждой из ситуаций можем использовать другие украинские слова.

  • "Овва!",
  • "Оце так!",
  • "Оттакої!",
  • "Неймовірно!",
  • "Йой!",
  • "Нівроку!",
  • "Нічогенько!",
  • "Ого!",
  • "Ого-го!",
  • "Треба ж!",
  • "Ну й даєш!",
  • "Ти-ба!",
  • "Дивина!",
  • "Це щось!",
  • "Ото дивина!".

И конечно, сюда можно включить и молодежный сленг – "Вау!", "Круто! / Круть! / Крутецько!", "Супер!".

Да и вообще, в таких ситуациях каждый может использовать что-то свое и даже придумать новое восклицание.

Эти примеры – доказательство богатства украинского языка, наличия значительного количества синонимов и его эмоциональности.

Говорите интересно и красиво на украинском!