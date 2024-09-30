Заместитель Лисового назвала среднюю зарплату воспитателей в Украине

На сегодня в Украине молодежь неохотно поступает в вузы на специальность "Дошкольное образование". Однако в Минобразования взялись менять ситуацию.

Новый закон о дошкольном образовании заложил основу для улучшения условий труда воспитателей и повышения зарплаты за то же время работы с детьми. Об этом заявила заместитель главы Минобразования Украины Евгения Смирнова ZN.UA.

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Какую зарплату получают воспитатели в Украине

Чиновница говорит, что по состоянию на январь этого года средняя заработная плата (с учетом надбавок за престижность, добросовестный труд, выслугу лет, помощи на оздоровление, с десятипроцентным повышением) составляет:

9382 гривен – молодого воспитателя без категории и стажа работы;

11 672 гривен – воспитателя второй категории;

12 499 гривен – воспитателя первой категории;

13 325 гривен – воспитателя высшей категории.

Интересно! Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил, что средняя зарплата учителя – 12 тысяч гривен. В зависимости от нагрузки, она может быть больше или меньше.

Смирнова при этом назвала важный плюс нового закона.

Учредители государственных и коммунальных садиков могут самостоятельно устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки и денежные вознаграждения в размере, превышающем определенный Кабмином, а также устанавливать для педагогических работников дополнительные вознаграждения и пособия,

– уточнила заместитель Лисового.

И добавила, что по состоянию на сентябрь 2024 года садики обеспечены кадрами на 92%; общий процент вакансий воспитателей – 8% (5640 ставок).