Зачем "морить червяка", когда хочется есть: откуда взялось это забавное выражение

Казалось бы, что общего между небольшим перекусом и червем? Однако в украинском языке эти понятия соединились в одном известном выражении. Его история оказалась гораздо интереснее, ведь подобные образы можно найти и в других европейских языках.

О том, откуда взялось это выражение и почему в нем упоминается червь, рассказываем со ссылкой на korusno-znatu.in.ua.

"Заморить червяка" – почему перекус назвали так странно?

Иногда хочется перекусить чем-нибудь вкусным между завтраком и обедом или немного подкрепиться перед дорогой. В таких случаях можно услышать забавное предложение – "заморим червячка". Звучит так, будто кто-то собрался бороться с паразитами, хотя на самом деле речь идет об обычном желании поесть.

Заморить (замочить) червячка / хробачка / гробачка – немного поесть, чтобы утолить голод.

Например, можно сказать:

"До обеда еще далеко, пойду заморю червячка".

"Перед дорогой нужно было чем-то заморить червячка".

Интересно! Глагол "заморити" имеет и специальное значение в малярном деле. Так называют обработку деревянной поверхности морилкой – специальным красителем, который проникает в древесину и придает ей нужный оттенок, подчеркивая естественную текстуру.

Это выражение можно встретить и в литературе – как старинной, так и современной, поскольку оно очень метко и образно:

Заморивши черв'яка, козацтво запалило люльки і повело розмову. (Олекса Стороженко).

(Олекса Стороженко). – Я раніше, коли села ще не знав, теж, бувало, заморював черв'ячка всячиною. (Григор Тютюнник).

Откуда взялось это выражение?

История этого выражения интереснее, чем кажется. Украинский языковед Виктор Ужченко в работе "Фразеология современного украинского языка" обращает внимание на его иноязычное происхождение.

Исследователь объясняет, что подобные выражения существуют в романских языках.

У испанцев есть matar el gusanillo – буквально "убить червячка", а у португальцев – matar o bicho, то есть "убить зверька". Оба выражения связывали с выпиванием небольшой рюмки алкоголя натощак, в частности перед завтраком.

По версии языковеда Виктора Мокиенко, непосредственным предшественником восточнославянского выражения могло быть французское словосочетание tuer le ver – буквально "убить червяка".

Обратите внимание! В украинском языке немало слов французского происхождения. Они настолько привычны, что мы не всегда догадываемся об их иноязычных корнях. А французский след заметен и в фразеологии. Например, выражение "извините за мой французский" употребляют перед или после грубого, резкого или непристойного высказывания.

В украинский и белорусский языки эта фраза, вероятно, попала через русский. В процессе заимствования закрепилось значение "немного перекусить", которое и зафиксировано в украинских фразеологических словарях.

В социальных сетях можно встретить еще несколько объяснений происхождения:

медико-мифическое – что, не разбираясь в медицине, люди считали, что в животе живет червь, который пожирает нас изнутри и во время особого голода дает о себе знать – характерное урчание в животе. И поэтому этого червя нужно кормить.

лечебную – о реальных паразитах, которых уничтожали и выводили из организма в Древнем Риме настойкой полыни, которую принимали натощак.

еще одну лечебную версию – связанную с практикой дезинфекции организма, в частности желудка, алкоголем в Средневековье.

Что означает "натще"? "Натще" означает на пустой желудок, не поев. Например: "Лекарство нужно принимать натще". Близкое по значению слово – "натщесерце". Оба варианта являются нормативными. А вот распространенное в украинском языке "натощак" – русизм. Подробнее о происхождении слова и его правильном употреблении читайте в статье "Слова „натощак“ нет в украинском языке: узнайте правильный вариант".

Какой бы вариант ни лежал в основе, но в XIX веке выражение "заморить червяка" закрепилось в значении "перекуса, утоления голода, чтобы дождаться полноценного приема пищи".

Что еще можно сказать о перекусе?

Однако это ни в коем случае не означает, что впоследствии мы не внесли чего-то своего. А в качестве синонимов к быстрому перекусу или утолению голода можно сказать:

закинути за драбину,

задобрити божка в животі,

задушити комара у пузі,

підживитися,

перехопити щось,

покласти щось на зуб.

Какой вариант используете вы?

Итак, когда сегодня мы предлагаем кому-то "заморить червячка", мы имеем в виду небольшой перекус. А за забавным образом скрывается целая история путешествия этой фразеологической единицы по европейским языкам.