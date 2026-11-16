Заморозки или приморозки: как правильно называть первые признаки холода

Как правильно – "заморозки" или "приморозки"?

Поздняя осень уже напоминает о приближении зимы. Утром на траве можно увидеть серебристый иней, на лужах появляется тоненькая ледяная корка, а холод все чаще охватывает землю. О такой погоде говорят: пришли заморозки или приморозки. Оба слова есть в украинском языке, но есть ли между ними разница?

Оба слова являются нормативными. Их фиксируют украинские толковые словари, а по значению они близки: так называют кратковременное понижение температуры воздуха или почвы ниже нуля, преимущественно ночью или утром, когда днем еще держится плюсовая температура.

Словарь украинского языка приводит "приморозки" как синоним слова "заморозки".

Есть ли разница между "заморозками" и "приморозками"?

Оба слова обозначают кратковременное понижение температуры, но имеют разные смысловые оттенки.

Приморозок – небольшие весенние или осенние морозы, которые обычно бывают ночью или на рассвете и могут повредить растения. Слово происходит от глагола "приморожать" – слегка повреждать морозом.

Заморозки – понижение температуры воздуха ниже нуля, из-за которого вода и влага на поверхностях могут замерзать. Название связано со словом "замораживать" – доводить до замерзания, сильно охлаждать.

Итак, когда речь идет о кратковременных слабых морозах весной или осенью, более точным по значению является слово "приморозки". Именно его языковеды, в частности профессор Александр Пономарив, рекомендуют употреблять, учитывая происхождение и семантику слова.

Можно встретить толкование, что у каждого слова свой сезон – осень и весна. Впрочем, это заблуждение.

Какое слово выбрать: смотрите видео

Есть еще одно интересное слово, которым описывают замерзшую землю – чернотроп.

Чорнотро́п – осенний холодный период до выпадения снега, когда земля и дороги еще не покрыты снежным покровом. Также так называют дорогу, по которой едут или идут по открытому, незаснеженному грунту.

Слово относится к охотничьей лексике. Например, выражение "охотиться по чернотропу" означает охотиться до выпадения снега, пока следы животных остаются на земле.

Кому важно говорить точно – теперь вы знаете разницу между этими словами.

Интересно знать! Ожелель и ожеледиця – разные погодные явления, хотя их названия часто путают. О том, как правильно их различать, читайте в материале "Не "гололёд": как правильно назвать слой льда на дороге".

Как писали украинские писатели?

Оба слова давно присутствуют в украинской литературе. Например, Иван Франко употреблял слово "приморозки", описывая осеннюю погоду в горах: "Те, що на долах є порою фіалок і конвалій, є в горах порою болота й приморозків". Иван Ле писал о "предутреннем приморозке": "Вже кілька днів перестав навідуватися передранковий приморозок". А Василий Шкляр вспоминал, как предрассветный "приморозок" покрыл лужи тонким льдом.

Слово "заморозки" также встречается в произведениях украинских авторов. Панас Мирный писал о "ранних заморозках", которые изменили цвет зеленой листвы.

Приморозки в Дрогобыче: смотрите видео

Эти примеры показывают, что оба слова издавна естественно и понятно звучат в украинской художественной речи. А вы выбирайте для себя то, что подходит больше.