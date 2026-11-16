Заморозки чи приморозки: як правильно називати перші сліди холоду

Як правильно – "заморозки" чи "приморозки"?

Пізня осінь уже нагадує про наближення зими. Вранці на траві можна побачити сріблястий іній, на калюжах з'являється тоненька крижана кірка, а холод дедалі частіше прихоплює землю. Про таку погоду говорять: прийшли заморозки або приморозки. Обидва слова є в українській мові, але чи є між ними різниця?

Обидва слова нормативні. Їх фіксують українські тлумачні словники, а за значенням вони близькі: так називають нетривале зниження температури повітря або ґрунту нижче нуля, переважно вночі чи вранці, коли вдень ще тримається плюсова температура.

Словник української мови подає "приморозки" як синонім до слова "заморозки".

Чи є різниця між "заморозками" та "приморозками"?

Обидва слова позначають короткочасне зниження температури, але мають різні смислові відтінки.

При́морозок – невеликі весняні або осінні морози, які зазвичай бувають уночі чи вдосвіта та можуть пошкодити рослини. Слово походить від дієслова "приморожувати" – злегка пошкоджувати морозом.

Заморозки – зниження температури повітря нижче нуля, через яке вода та волога на поверхнях можуть замерзати. Назва пов'язана зі словом "заморожувати" – доводити до замерзання, сильно охолоджувати.

Отже, коли йдеться про короткочасні слабкі морози навесні або восени, точнішим за значенням є слово "приморозки". Саме його мовознавці, зокрема професор Олександр Пономарів, рекомендують уживати з огляду на походження та семантику слова.

Можна зустріти тлумачення, що у кожного слова свій сезон – осінь та весна. Втім – це помилка.

Яке слово обирати: дивіться відео

Маємо ще одне цікаве слово, яким описують замерзлу землю – чорнотроп.

Чорнотро́п – осінній холодний період до випадання снігу, коли земля та дороги ще не вкриті сніговим покривом. Також так називають дорогу, якою їдуть або йдуть по відкритому, не засніженому ґрунту.

Слово належить до мисливської лексики. Наприклад, вислів "полювати по чорнотропу" означає полювати до випадання снігу, поки сліди тварин залишаються на землі.

Кому важливо розмовляти точно – то тепер ви знайте різницю між словами.

Цікаво знати! Ожеледь та ожеледиця – різні погодні явища, хоча їхні назви часто плутають. Про те, як правильно їх розрізняти, читайте в матеріалі "Не "голольод": як правильно назвати шар льоду на дорозі".

Як писали українські письменники?

Обидва слова давно живуть в українській літературі. Наприклад, Іван Франко вживав слово "приморозки", описуючи осінню погоду в горах: "Те, що на долах є порою фіалок і конвалій, є в горах порою болота й приморозків". Іван Ле писав про "передранковий приморозок": "Вже кілька днів перестав навідуватися передранковий приморозок". А Василь Шкляр згадував, як досвітній "приморозок" прихопив калюжі тонким льодом.

Слово "заморозки" також зустрічається у творах українських авторів. Панас Мирний писав про "ранні заморозки", які змінили колір зеленого листя.

Приморозки у Дрогобичі: дивіться відео

Ці приклади показують, що обидва слова здавна природно і зрозуміло звучать в українському художньому мовленні. А ви обирайте точніше для себе.