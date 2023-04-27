Запретят ли мужчинам поступать в вузы: в ВРУ сделали важное заявление
Источник:Свобода.
В Верховной Раде прокомментировали информацию о том, что Кабмин намерен запретить мужчинам поступать в вузы в Украине для получения отсрочки от мобилизации. В профильном Комитете говорят, что это всего-навсего слухи.
Глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина сообщила, что информация о таком запрете является ложной. Официальной информации о таких законодательных инициативах нет.
Читайте Поступающих призывного возраста резко увеличилось: это объясняют желанием избежать мобилизации
Запретят ли мужчинам поступать в вузы
По словам Гришиной, сейчас такая информация – это слухи, которые ходят телеграмм-каналами.
Никакой официальной информации о таких законодательных инициативах у нас нет. Такие ограничения должны быть предусмотрены специальными законами. На сегодняшний день нет в разработке в комитете образования точно, в других комитетах также не слышала о специальных таких законах, которые устанавливали бы запреты,
– подчеркнула она.
И акцентировала, что запрет на поступление мужчинам в вузы нелогичен. При этом такой закон принимать не стоит, ведь это дискриминация.
Нельзя запрещать мужчинам высшее образование только потому, что они могут получить повестку, – отметила нардепка.
Все же с правовой точки зрения запрет на получение высшего образования мужчинами возможен – во время военного положения могут ограничивать конституционные права и свободы человека, предусмотренные статьей 53 Конституции Украины.
К теме Чтобы не избегали мобилизации: могут ли мужчинам запретить поступать в университеты
Поступающих призывного возраста значительно увеличилось: детали
- Проект расследований "Наши деньги. Львов" на днях обнародовал материал, в котором говорится о значительном увеличении количества студентов-контрактников в украинских вузах. В частности, мужчин от 30 до 50 лет.
- Журналисты считают, что таким образом мужчины желают получить отсрочку от мобилизации.
- В законодательстве отмечено, что мужчины, обучающиеся на дневной форме обучения, получают отсрочку от мобилизации.
- В 2022 году, к слову, условия поступления для поступающих на платное обучение существенно упростили.
- Юристы говорят, что военное положение позволяет ограничивать право граждан на образование. Но принять такой законопроект будет сложно.
- Напомним, что мужчинам призывного возраста во время военного положения и мобилизации запретили выезжать за границу даже на обучение в иностранных вузах.