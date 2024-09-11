В нескольких странах Европы запретили мобильные телефоны в школах
Источник:The Guardian
Школы в странах Европы вводят жесткие ограничения по пользованию мобильными телефонами в школах. Отдельные вообще их запрещают в школьных стенах.
К примеру, во Франции уже 200 учебных заведений испытывают систему запрета пользования телефонами. Со следующего года правило распространят на всех школьников.
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Какие страны ограничивают пользование мобильными в школах
В список стран, которые ограничивают пользование гаджетами в школах, также вошли:
- Нидерланды;
- Испания;
- Франция;
- Италия.
В то же время в Бельгии запрет на смартфоны будет действовать для учеников до 12 лет.
В Венгрии также в учебных заведениях должны забирать смарт-устройства учеников в начале дня.
В Италии и Греции дети могут иметь мобильные телефоны в школе, но не имеют права пользоваться ими в классах.
В Англии ученикам также запретят пользоваться мобильными во время образовательного процесса.
В некоторых странах даже ограничивают право пользования соцсетями. К примеру, такие изменения запланировали в Австралии, чтобы дети не обходили возрастные ограничения.
- Ранее мы рассказывали о запрете телефонов в школах Украины и разных стран мира. Подробно об этом можно прочитать по ссылке.