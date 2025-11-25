Разница с учителями – значительная: какую зарплату получает министр образования и науки Лисовой

Учителя в последнее время активно обсуждают свои зарплаты. При этом не скрывают реальные суммы своего заработка.

Даже демонстрируют банковские выписки. 24 Канал со ссылкой на "Всеобразование" расскажет при этом, какую зарплату получает глава МОН Украины Оксен Лисовой.

Какую зарплату получал Оксен Лисовой в прошлом году?

За 2024 год чиновник до уплаты налогов получил такую зарплату:

январь – 103 137,75 гривны;

февраль – 103 137,75 гривны;

март – 103 137,74 гривны;

апрель – 110 578,23 гривны;

май – 110 578, 25 гривны;

июнь – 110 578,25 гривны;

июль – 111 141,69 гривны;

август – 109 921,17 гривны;

сентябрь – 110 120,33 гривны;

октябрь – 120 543 гривны;

ноябрь – 120 542,99 гривны;

декабрь – 189 095,70 гривны.

Всего за 2024 год зарплата министра составила 1 402 512 гривен. Чтобы заработать столько же, учителю с 30 годами стажа придется работать пять лет.

Сколько заработал министр в этом году?

В этом году зарплата министра выросла. В частности, значительную сумму он получил за июль.

За 2025 год чиновник до уплаты налогов получил:

январь – 126 592,61 гривны;

февраль – 126 189,54 гривны;

март – 126 189,49 гривны;

апрель – май – данные отсутствуют;

июнь – 136 454,57 гривны;

июль – 301 817,81 гривны;

август – 134 057, 13 гривны;

сентябрь – 135 423,95 гривны.

Всего за 7 месяцев этого года министр заработал 1 086 725 гривен.

Данные за 3 месяца еще не известны, а за апрель и май – отсутствуют.

Отметим, что узнать, сколько получают глава МОН и его заместители, могут все. Для этого нужно в поиске ввести "Информация о начисленной и выплаченной заработной плате за *месяц/год* Министру образования и науки Украины и его заместителям". Первым же ответом станет официальный документ от МОН, в котором все подробно расписали.

Выросла ли зарплата главы МОН?

Так, согласно статистическим данным, за последние полтора года зарплата Лисового постоянно росла. В январе 2024 года он на руки получил 83 025,88 гривны, а в январе 2025 года – уже 97 476,31 гривны. То есть на около 15 тысяч больше.

Интересно! По информации Госстата, средняя зарплата по Украине в сентябре составила 26 623 гривны. Самый низкий (в среднем) уровень заработной платы – в образовании: 16 901 гривна.

К слову, Оксен Лисовой имел одну из крупнейших команд среди всех министров. По состоянию на апрель 2025 года у него было 30 советников, из которых 23 работали на общественных началах.

