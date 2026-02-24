Верховная Рада приняла важное решение по зарплатам педагогов внешкольного образования

Верховная Рада Украины приняла важный документ об оплате труда педагогов внешкольного образования. Парламент предоставил право учредителям коммунальных учебных заведений устанавливать более высокие должностные оклады, доплаты и вознаграждения, чем определило правительство.

Говорится о согласовании законопроекта № 14323. Об этом в телеграм-канале сообщает Верховная Рада Украины.

Смотрите также Тарифные разряды некоторых педагогов повысили: кто в списке

Какие возможности получат общины?

Теперь общины смогут удержать на должностях сильных педагогов, ведь смогут выделить больше средств на их зарплаты. Подобная практика уже действует в дошкольном образовании.

На сайте парламента уточнили, что закон приняли, чтобы предоставить учредителям коммунальных учебных заведений больше финансовой автономии для выплат зарплат воспитателям.

Теперь учредители коммунальных учреждений внешкольного образования смогут устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки, денежные вознаграждения педагогам выше чем определил Кабмин. Также – вводить дополнительные премии или доплаты за средства, которые поступают в бюджет общины.

Закон направлен на повышение соцгарантий, престижности и мотивации труда педагогов внешкольного образования и создание условий для привлечения и удержания профессионалов.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Отметим, что в Украине также будет действовать Концепция развития внешкольного образования (2025 – 2030 годы). Документ обнародовали в МОН Украины.

Смотрите также Правительство предоставит отдельные средства регионам на зарплаты педагогам

Как финансируют зарплаты педагогов в дошкольном образовании?