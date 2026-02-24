Мовиться про погодження законопроєкту № 14323. Про це у телеграм-каналі повідомляє Верховна Рада України.

Які можливості отримають громади?

Тепер громади зможуть втримати на посадах сильних педагогів, адже зможуть виділити більше коштів на їхні зарплати. Подібна практика вже діє у дошкільній освіті.

На сайті парламенту уточнили, що закон ухвалили, аби надати засновникам комунальних закладів освіти більше фінансової автономії для виплат зарплат вихователям.

Тепер засновники комунальних закладів позашкілля зможуть встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки, грошові винагороди освітянам вищі ніж визначив Кабмін. Також – запроваджувати додаткові премії чи доплати за кошти, які надходять у бюджет громади.

Закон спрямований на підвищення соцгарантій, престижності та мотивації праці освітян позашкілля та створення умов для залучення і утримання професіоналів.

Зазначимо, що в Україні також діятиме Концепція розвитку позашкільної освіти (2025 – 2030 роки). Документ оприлюднили у МОН України.

Як фінансують зарплати освітян у дошкіллі?