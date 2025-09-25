Зарплаты научно-педагогическим работникам вузов могут повысить на 50%
- В проекте Госбюджета на 2026 год предлагают повысить на 50% зарплату педагогических и научно-педагогических работников вузов государственной и коммунальной формы собственности.
- При этом поэтапно.
В проекте Госбюджета на 2026 год предлагают предусмотреть повышение зарплаты на 50% педагогическим и научно-педагогическим работникам вузов государственной и коммунальной формы собственности. Процесс повышения должен происходить поэтапно.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Слугу народа". С такой инициативой выступил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с коллегами-педагогами.
Что известно об инициативе?
Спикер ВРУ отметил: во время работы над проектом Госбюджета – 2026 стоит помнить, что образование – это не расходы, а стратегическая инвестиция в будущее страны.
И добавил, что более 53 миллиардов гривен заложили в соответствующем проекте на повышение зарплат учителей школ.
Интересно! Уровень средней зарплаты в образовательной сфере до сих пор является одним из самых низких в Украине из всех сфер экономической деятельности.
Это правильный и справедливый шаг. Но университеты не должны оставаться в стороне. Именно университеты формируют интеллектуальный фундамент нации, ведь здесь готовят врачей, военных, ученых – тех, кто держит экономику, медицину, науку и оборону Украины,
– резюмировал Стефанчук.
Какую зарплату получают преподаватели украинских вузов?
- Ранее президент Киевского авиационного института Ксения Семенова отметила, что базово во всех университетах Украины профессор получает 17 – 20 тысяч гривен.
- И заметила, что, соответствии с постановлением правительства, в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (КПИ) и в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко преподаватели имеют двойной оклад.
- Семенова также рассказала, что средние зарплаты у преподавателей Киевского авиационного института – "низкие, как у всех", ведь до сих пор действует тарифная сетка.
Повысят ли учителям зарплаты?
- Глава украинского правительства Юлия Свириденко недавно анонсировала, что в следующем году зарплаты учителей вырастут.
- Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
- Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.
- С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.