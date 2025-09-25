У проєкті Держбюджету на 2026 рік пропонують передбачити підвищення зарплати на 50% педагогічним та науково-педагогічним працівникам вишів державної й комунальної форми власності. Процес підвищення має відбуватися поетапно.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Слугу народу". З такою ініціативою виступив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук разом з колегами-освітянами.

Що відомо про ініціативу?

Спікер ВРУ зазначив: під час роботи над проєктом Держбюджету – 2026 варто пам'ятати, що освіта – це не витрати, а стратегічна інвестиція у майбутнє країни.

І додав, що понад 53 мільярди гривень заклали у відповідному проєкті на підвищення зарплат учителів шкіл.

Цікаво! Рівень середньої зарплати в освітній сфері досі є одним із найнижчих в Україні з усіх сфер економічної діяльності.

Це правильний і справедливий крок. Але університети не повинні залишатися осторонь. Саме університети формують інтелектуальний фундамент нації, адже тут готують лікарів, військових, науковців – тих, хто тримає економіку, медицину, науку й оборону України,

– резюмував Стефанчук.

Яку зарплату отримують викладачі українських вишів?

Раніше президентка Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова зазначила, що базово в усіх університетах України професор отримує 17 – 20 тисяч гривень.

І зауважила, що, відповідно до постанови уряду, у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ) та в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка викладачі мають подвійний оклад.

Семенова також розповіла, що середні зарплати у викладачів Київського авіаційного інституту – "низькі, як у всіх", адже досі діє тарифна сітка.

