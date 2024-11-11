"Слишком много": заместитель Лисового заявил, что преподавателей в Украине станет меньше

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что в Украине слишком много преподавателей. Это не популярные слова, но реальность.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова Винницкого в подкасте "Дофамин для образования". Также он рассказал, является ли зарплата преподавателей адекватной на сегодня.

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Что говорят в МОН о количестве преподавателей в Украине

Чиновник считает, что на то количество студентов и университетов, которые сегодня есть в Украине, нельзя позволить себе такое количество преподавателей.

У нас на сегодня более 100 000 преподавателей – на миллион студентов. Один к десяти. Я понимаю, что еще во времена Януковича – все помнят печально известного Табачника – говорились о том, что давайте уменьшим, сделаем это соотношение таким, как в Европе, – 18 к 1. Никто это силой делать не будет,

– заявил Винницкий.

И добавил: но должны понимать, что одна из причин, почему зарплата преподавателей является такой, как она есть, – то, что их много, а студентов мало. И студентов станет еще меньше. Выход из ситуации, по мнению заместителя Лисового, будет социально болезненный.

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Винницкий отмечает: студентов стало меньше, а преподавателей стало больше, как ни странно. Сейчас, во время полномасштабного вторжения, очень интересная статистика, потому что преподаватели получают отсрочку.

Большое количество наших преподавателей, которые работали вне академического мира или имели меньшие ставки, сейчас вернулись в учреждения высшего образования. А бюджеты высших учебных заведений не выдерживают этого, и общегосударственный бюджет не выдерживает. Поэтому не популярно, но преподавателей станет меньше,

– сообщил чиновник.

Заместитель главы МОН также отметил, что не утверждает, что зарплата преподавателей адекватная.

Она не является адекватной, я думаю, что это мы все понимаем. Это возвращает нас к вопросу, как должно финансироваться высшее образование,

– резюмировал он.