Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова Винницького в подкасті "Дофамін для освіти". Також він розповів, чи є зарплата викладачів адекватною на сьогодні.

Дивіться також У МОН розповіли, які спеціальності надалі будуть у пріоритеті в Україні

Що кажуть у МОН про кількість викладачів в Україні

Посадовець вважає, що на ту кількість студентів та університетів, які на сьогодні є в Україні, не можна дозволити собі таку кількість викладачів.

У нас на сьогодні понад 100 000 викладачів – на мільйон студентів. Один до десяти. Я розумію, що ще за часів Януковича – усі пам'ятають сумнозвісного Табачника – говорилися про те, що давайте зменшимо, зробимо це співвідношення таким, як у Європі, – 18 до 1. Ніхто це силоміць робити не буде,

– заявив Винницький.

І додав: але маємо розуміти, що одна з причин, чому зарплата викладачів є такою, як вона є, – те, що їх багато, а студентів мало. І студентів стане ще менше. Вихід із ситуації, на думку заступника Лісового, буде соціально болісний.

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

Винницький наголошує: студентів стало менше, а викладачів стало більше, як не дивно. Зараз, під час повномасштабного вторгнення, дуже цікава статистика, тому що викладачі отримують відстрочку.

Велика кількість наших викладачів, які працювали поза академічним світом або мали менші ставки, зараз повернулися в заклади вищої освіти. А бюджети закладів вищої освіти не витримують цього, і загальнодержавний бюджет не витримує. Тому не популярно, але викладачів стане менше,

– повідомив посадовець.

Заступник очільника МОН також зазначив, що не стверджує, що зарплата викладачів адекватна.

Вона не є адекватною, я думаю, що це ми всі розуміємо. Це повертає нас до питання, як має фінансуватися вища освіта,

– резюмував він.