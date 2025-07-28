В МОН рассказали, какая зарплата у работников научных учреждений

Кроме вузов, в Украине есть более 370 научных учреждений и институтов. В них работает в среднем 80 тысяч исследователей.

Речь идет о научных сотрудниках, преподавателей и научно-педагогических работников. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов РБК-Украина, отмечает 24 Канал.

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Какая средняя зарплата научного сотрудника в Украине?

Заместитель министра также рассказал, что средняя зарплата исследователя в вышеупомянутых учреждениях – около 12 – 15 тысяч гривен. Но есть разные ситуации, различные лаборатории, институты, где много международных грантов, проектов с бизнесом. Там уровень зарплат может быть существенно выше.

Чиновник также отметил, что ранее работал в Сумском государственном университете, возглавлял научно-исследовательскую часть вуза. Он говорит, что они сами искали финансирование на разработки ученых.

И были такие месяцы, что зарплата научного сотрудника иногда могла составлять и миллион гривен. Конечно, это не ежемесячно, и конечно не у всех, но были такие случаи,

– заверил Курбатов.

И добавил, что это было возможным в рамках выполнения крупных проектов по заказу бизнеса.

Это была инженерия, разработка насосного, компрессорного и другого оборудования. Это IT, программное обеспечение, в частности для оборонки, для экспорта,

– добавил чиновник.

И заметил, что было много международных европейских проектов. Они позволяют обеспечить нормальные зарплаты и финансирование.

Но средняя зарплата – низкая. И надо ее точно увеличивать, чем мы и пытаемся заниматься,

– резюмировал он.

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